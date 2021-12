Oficina de pizzas desembarca em Salvador na próxima semana

Quem tem interesse em aprender a arte de fazer pizzas italianas terá oportunidade de mergulhar nesta tradição com as romanas Valentina e Cristina. O evento acontece na próxima terça, 25, das 9h30 às 13h, na Escola Kate White, no Campo Grande.

Na ocasião, o público aprenderá diversos sabores, além de um pouco sobre a história e a cultura deste prato típico. Para a chef italiana Valentina, é importante que o povo baiano conheça a forma essencial de fazer pizza. “O povo baiano gosta muito de comer e por isso tem que aprender e desfrutar o sabor da comida italiana. Quero que as pessoas aprendam e sejam capazes de reproduzir em suas casas e compartilhar com seus amigos”, afirma.

Todo material para a confecção das pizzas será incluso e a oficina será celebrada com degustação.

| Oficina de pizzas italianas

Quando: 25 de outubro, 9h30 às 13h

Onde: Escola Kate White, localizada na praça Centenário Batista, n° 1, Campo Grande, ao lado da Casa D'Itália

Inscrições: segunda a sexta - 8h às 12h ou 14h às 17h. Até dia 22 de outubro no local do evento. Vagas limitadas.

Investimento: R$ 100 . Pagamento antecipado.

Contatos: aslambretas@gmail.com | 71 3329-5679 | 71 98477-6336 | Instagram: @as_lambretas

