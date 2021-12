Oficina de culinária ensina crianças a preparem pratos para as mães

A oficina de culinária para crianças Una Pasta Per Mamma (Uma macorranada para a mamãe) ensina como preparar pratos especiais para as mães, neste sábado, 4, no Makerspace Acbeu Bahia, no Shopping Barra. Os ingressos custam R$ 75 e podem ser comprados no site do Sympla.

A oficina é ministrada pela chef de cozinha Kátia Najara. As crianças vão aprender a cozinhar espaguete à bolonhesa com parmesão, além de como montar uma mesa.

A aula será ministrada em português e com dicas em inglês. As oficinas de culinária seguem até julho, sempre com um cardápio diferente para cada edição.

