O triste fim do cozinheiro que virou empresário

A boa comida é tão importante para a humanidade, e o ato de cozinhar tão... quase divino, que o cozinheiro deveria ser poupado de assuntos de ordem prática como cotações, compras, funcionários, metas, alvarás, sistemas de alarmes, operacionais, programas de caixa, fluxogramas, cronogramas e granas.

O cozinheiro deveria flutuar acima e alheio a tudo isso, numa bolha. Cozinhando apenas. Feliz, ensimesmado ali em meio aos seus ingredientes, filosofia, talento, pensamentos, inspirações, intuição, conhecimento e tradições, para garantir a saúde e alguma felicidade à humanidade. Já não seria o bastante?

Abandono do sonho

Mas não. Cada vez mais tenho testemunhado histórias de grandes cozinheiros que perderam o tesão de cozinhar quando se tornaram empresários e senhores de todas as decisões; solicitados em audiências, eventos sociais, cursos de atualização competitiva, congressos, reformas. E é tanta providência, tanto entra e sai, tanta consumição e aperto de mente, que o jeito é treinar alguém para assumir a sua cozinha. E é neste exato momento em que, quase sem perceber, ele deixa de ser cozinheiro do seu restaurante para lançar-se por caminhos bem diferentes do sonho.

A profecia

Algum habitué mais atento lá fora poderá jurar que aquela comida perdeu algum encanto. Sentimento este que se espalhará. Só uma questão de tempo até que todos comecem a sentir a falta do dono levando aquele aperitivo até a mesa do cliente, explicando o prato do dia, fazendo a velha social quentinha no salão.

Enquanto isso, o nosso herói buscará linhas de crédito para ampliar o seu negócio, investirá num forno combinado e numa câmara frigorífica. Tudo isso achando que só vai ali resolver umas coisas, mas já volta para a sua cozinha. Só que não. Porque justo quando supor que poderá voltar para testar um novo cardápio de verão, os clientes começarão a reclamar da dificuldade para estacionar ali, e como ele não poderá perder nenhum deles, mas ao contrário, conquistar novos públicos para liquidar as parcelas de financiamento, o nosso herói estará agora na Sucom com uma senha na mão.

E neste raro momento de inércia, e porque o celular arriou a bateria, e porque ainda faltam nove chamadas até a C101, ele se lembrará de que não gostou nada do resultado meio tosco do brunoise de cenoura que viu sobre a tábua de corte, mas como naquele momento resolvia a questão das caixas de esgoto com a empresa prestadora de serviço, acabou se passando de conversar com o cozinheiro.

É quando vai se lembrar também que poderia jurar que havia adição de amido naquele molho que viu de soslaio chegando à mesa do cliente, naquele dia em que recebia o fiscal da Anvisa. Sentirá um arrepio e prometerá que assim que chegar ao restaurante vai ter com o cozinheiro.

Brunoise perfeito

O despertador tocará, por força do hábito, às 6h da manhã, pleno domingo de descanso. Cinco anos terão se passado desde a conversa com o seu cozinheiro. O seu restaurante terá sobrevivido a um período crucial, pagar-se-á, mas não o suficiente para bancar aquela merecida semana de férias comendo na Toscana. E depois, quem vai tocar o restaurante? Francamente, não haverá a menor possibilidade nem a curto e nem a médio prazo.

E murchará. O cansaço e o peso de tantos compromissos e pendências o terão afastado de todo da cozinha, e ele sequer vai se lembrar da última vez em que cozinhou.

Melancólico e precisado do conforto de uma bela massa, caminhará até a delicatessen, comprará os melhores ingredientes, o vinho certo, roubará uma flor no caminho de volta para casa, e fará para si um delicioso carbonara.

Vai servir-se à mesa da varanda, vestida com sua toalha branca adamascada e enfeitada com o hibisco vermelho roubado, e jamais saberá se terá sido o jazz, o vinho ou quem sabe alguma frustração, que o farão chorar copiosamente ao observar a perfeição do seu brunoise de cenoura salpicado sobre a massa.

