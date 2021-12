O que o cozinheiro pode fazer pelo planeta?

O planeta clama por atitudes sustentáveis e todo mundo pode contribuir!

O que a gastronomia pode fazer pelo planeta é um tema que vem sendo discutido amplamente em todas as instâncias e os manipuladores de alimentos e bebidas podem dar sua valiosa contribuição.

Falo aqui de conceituar sustentabilidade não somente com a neutralização da emissão de carbono, mas com ações preocupadas com a natureza e também com ações de responsabilidade social, entendendo que o homem é um componente da natureza e como tal deve ser contemplado.

É bom lembrar que, quando um cliente vai a um restaurante ou a um evento, ele quase nunca busca a procedência dos insumos, sendo assim, cabe ao chef da casa buscar qualificar seus fornecedores não só na qualidade dos produtos, mas principalmente na responsabilidade com que trata sua produção, sua colheita, sua pesca, etc.

Excesso de eventos

Tenho certeza que essas atitudes serão de grande valia, quando tomadas coletivamente, pois aqui em nosso país acontecem 330 mil eventos por ano, como congressos, feiras, seminários e workshops. Temos informações pela Abrasel que o setor de bares e restaurantes faturou 73 bilhões em 2011 e temos cadastrados mais de 25 mil hotéis.

adblock ativo