Degustar é alimentar o corpo e aleitar a alma. Somos agres e doces, festivos e tristes, fazemos o nosso mundo assim, com o nosso alimento e sentimento. Nós somos o nosso DNA, o que comemos, a vida que levamos, a família e os amigos que temos.

Vai dar 12 horas e o meu paladar está aguçado, estou desejando um bom efó com farofa de bambá ou de língua-de-vaca; e onde encontrar? Também um bom doce de tamarindo para minha sobremesa, com caroço no meio para tirar com os dentes aquela membrana deliciosa, ou, em seu lugar, um bom doce chamado "à moda", com leve sabor de gengibre.

E onde encontrar também um "fígado doido" para saborear como entrada acompanhado de uma boa cachaça, limão e mel. O que fizeram com as nossas iguarias? Isso sem falar de nossas frutas.

Infelizmente, continuamos "papel carbono" do Primeiro Mundo. Todos nós conhecemos maçã, pera, pêssego, ameixa, kiwi e etc. Agora, será que alguém já saboreou no café da manhã uma "acaçá" de milho ou de leite de coco? Será que alguém já saboreou um bacupari? Um achachairú? Um araçá de pedra? Um mané-velho? Onde encontramos uma "kenga de galinha com arroz de puta pobre"? Que tristeza, acho que Salvador é a cidade que mais perde suas raízes; e um povo sem raízes é um povo sem história para contar.

E para falarmos também da "vida a dois" em nosso cotidiano, travamos um duelo constante e não percebemos que estamos esfriando nosso encantamento mútuo. Isso acontece porque somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, e quando amamos imaginamos que o outro gosta de tudo que fazemos e da maneira que somos, e é ao contrário. Nós nos amamos porque somos diferentes, por isso temos que ser criativos e inteligentes, temos que surpreender sempre. Só assim afastamos o fantasma da rotina.

Você já visitou o arco-íris? Faça assim: nunca se aproxime de uma mulher com o peito vazio; no coração reserve sempre uma surpresa, mesmo que seja uma minúscula faísca de amor. Passeie em todos seus arcos, visite todas as suas cores, descanse e adormeça no arco calmo e pálido de cor branca, mas se aqueça no ardente fogo do vermelho carmim, evite padecer no arco cinza da solidão, estágio de quem ama ou amou...

Como minha vida se resume em gastronomia e agricultura, minhas árvores e pés de frutas estão entre as coisas que mais amo nessa vida. Tenho uma jaboticabeira com mais de 30 anos (plantada por minha falecida esposa), que é meu grande xodó. E encerro aqui com este poema que fiz para ela:

Pretinhas , juntinhas, doces amigas neguinhas!

São tantas bolinhas, sugando o seio tronco da mãe, tão boazinha...

Árvore mãe preta, com tantas

filhas pretas, coladas pelo Deus Natureza.

Qual deusa em tanta beleza...

Tão meiga que adoça a alma,

Carinho que não acaba: a nêga jaboticaba!

Que singela formosura, me lambuzar em doçura, sem esquecer teu preto olhar

Venham pretinhas, bolinhas, tão bonitinhas... venham me fazer sonhar!

Estás na moda, és a "bola da vez"

Agora, gordinhas, pretinhas, vou lhes chupar todinhas,

todinhas de uma só vez!

