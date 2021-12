O mundo do café gourmet muito além da garrafa térmica

Há romances que começam assim, com um convite para um despretensioso cafezinho. A conversa flui e, algum tempo depois, entre um gole e outro, um beijo com gosto de café sela o destino de duas pessoas.

Muito além das tradicionais garrafas térmicas e dos coadores de pano com jeito de casa de avó, o café tem conquistado status de celebridade no mundo das bebidas, tanto quanto vinhos e cervejas artesanais.



Quem confirma é Luiz Otávio Franco de Souza, proprietário do Lucca Café Especiais, marca que possui lojas em Salvador. "Quem gosta de gastronomia e busca experiências diferentes para o paladar procura produtos como o café. Os cafés especiais variam de acordo com a origem, a região. É como o vinho com os terroirs", explica.



Neste sentido, as embalagens do café ajudam (e muito): nelas estão valiosas informações sobre a região, a variedade, o nome da fazenda e a altitude do cultivo do café.



"Quem quer um café mais achocolatado, por exemplo, deve procurar os do cerrado mineiro e do norte do Paraná. Se busca sabores mais cítricos, o ideal é procurar o café de lugares mais altos, como da Serra da Mantiqueira e da Chapada Diamantina", Luiz Otávio revela.



Além do café servido na mesa do cliente e em porções em grãos para levar para casa, o Lucca tem investido ainda na formação, com cursos de baristas. "A procura não é somente de profissionais, mas também de apreciadores de café que querem saber mais", afirma.



Experiência



No Café Feito a Grão, no Itaigara, a palavra de ordem é experiência. O lugar, que recentemente ofereceu a quarta edição de seu curso de barista, deixa que o próprio cliente use o moinho para moer os grãos de café na hora.



No cardápio do lugar, está uma enorme variedade de cafés, que vão dos tradicionais expressos às bebidas que o tem como base, como os cappuccinos gelados. Estes combinam cappuccino em pó, leite condensado, expresso e calda de chocolate, não sem uma generosa cobertura de chantilly.



No Feito a Grão, o café é proveniente da Fazenda Sertãozinho, do sul de Minas Gerais. A novidade é que, em breve, a marca vai inaugurar sua própria torrefação em Salvador. Sinal de que a procura por cafés especiais só aumenta, aliás.



Também tem novidade no Tortarelli Café: no fim de maio, a marca lançou o Café Tortarelli Gourmet. A criação do produto foi assinada pelo selecionador de grãos Silvio Leite, e o café tem sabor bem marcante de caramelo, com retrogosto de capim-limão.



"A ideia já existia desde que criamos a Tortarelli, porque eu e minha sócia somos de Itiruçu, que é uma região cafeeira. Trabalhamos com todos os produtos nossos, e Silvio Leite foi nosso padrinho nesse sonho de ter o Café Tortarelli", conta Rose Pires, proprietária da marca.



A seleção do grão para o café foi feita pelo próprio Silvio, mas com a contribuição das proprietárias. "Escolhemos o sabor que mais se adequaria à Tortarelli. É um blend que vem da Chapada Diamantina, da região entre Barra do Choça e Piatã", Rose afirma.



Paixão



Louca por café, a consultora de moda Phaedra Brasil até brinca com o assunto: em suas xícaras, o líquido vira caphé, com a grafia acompanhando a de seu próprio nome, com PH em vez de F.



"No início, eu pensava que amava apenas o ritual de beber o café, de dividir com um bom papo, para iniciar o dia ou me acompanhar durante o trabalho. Depois, outras coisas do universo do café foram me chamando atenção", conta ela, que se apaixonou também pelas xícaras e pela enorme variedade de cafés.



Phaedra assume que não é uma expert no assunto e nunca fez curso de barista, mas se delicia com o aroma, a cor e a boa parceria entre o café e o leite. "Sei escolher direitinho aquele que desejo para cada momento ou companhia. Com certeza o café se transforma e nos transforma", revela.



Nos dias em que a ordem é ficar quietinha, mais introspectiva, Phaedra aposta nos cafés achocolatados. "Se o dia é agitado, entretanto, prefiro um cítrico, que é pra dar um up", ela conclui.

