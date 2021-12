Nutricionista e banqueteira ensinam receitas 'fit"

Todo ano é a mesma coisa. As altas temperaturas anunciam que o verão está se aproximando e todo mundo corre para tentar recuperar a boa forma perdida, para fazer bonito na estação mais badalada do ano.

Aí entram em cena os exercícios e as dietas. Só que, junto com isso, vem também a dificuldade de manter a linha diante da cerveja gelada e daquele tira-gosto suculento, que parece chamar a gente pelo nome da mesa do bar.

Foi pensando nisso que Amália Magalhães teve a ideia de dar algumas dicas para as pessoas conseguirem fazer alguns petiscos campeões de audiência, sem sair de casa e sem brigar com a balança.

Adaptações

"Estou tentando adaptar o cardápio do barzinho para mostrar que é possível continuar comendo, só que de forma mais saudável", diz a nutricionista, que ministra o workshop Comidas de Boteco Fitness, sábado, na loja Formaplas (Caminho das Árvores).

No menu, estão receitas como caldinho de feijão, bolinho de bacalhau e catchup. No caso do caldinho, o feijão preto ou mulatinho será substituído pelo azuki, de origem japonesa. "Tem mais proteína e um amido mais saudável", observa a nutricionista.

Alho e cebola também entram na receita, mas refogados com água e não com azeite. "A única diferença é que demora mais um pouco, mas sabor é o mesmo", ela garante.

Já o bolinho de bacalhau não leva farinha de trigo e, em vez de frito em óleo, é assado no forno. "Também incluo ervas que não costumam ser usadas, como o alecrim".

A adaptação mais curiosa, porém, é a do catchup, resultado de uma combinação de manga com pimentão.

Toque de sofisticação

Para ampliar o leque de possibilidades, Amália Magalhães contará com a participação de Marta Góes. A banqueteira irá ensinar os alunos a preparar um nhoque de banana-da-terra ao molho de camarão, que integra o menu do boteco que leva seu nome, na antiga Ceasinha.

