Novo espaço oferece cachorro quente com pegada mexicana

Unir a praticidade do fast food ao tempero da culinária mexicana. Esta é a proposta do Red Hot Chili Dog, recém-instalado no Salvador Shopping. O cardápio investe em versões sofisticadas do tradicional hot dog, a exemplo do Frankfurt, que leva salsicha gourmet, e do Red Hot Chicken Dog, feito com salsicha de frango. Destaque para o pão de brioche, tortilha de milho e molho chili feitos na casa. À frente da cozinha está o chef João Silva.



Música e comidinha



O Sarau Comidinha de Panela é atração das terças-feiras na Casa da Mãe (Rio Vermelho). Toda semana, a partir das 20h, as jam sessions ganham o sabor de iguarias típicas da culinária baiana.



Pizza em dobro



A partir de agora, terça-feira é dia de comer pizza dobrada na Domino's. Além disso, a casa garante entrega em até 30 minutos para os clientes que moram até 1,6 quilômetros da sua unidade, localizada na Pituba.



Prato leve para saudar a primavera



Chicken Pasta Primavera é a sugestão do Outback para dar mais sabor à estação das flores. Prato combina fettuccine com legumes e tiras de frango grelhado, coberto de queijo parmigiano.

