Nova edição do Food Park vai ser no antigo clube Português

O Food Park Salvador vai ganhar mais uma edição neste sábado, 29, e domingo, 30, das 11h às 20h. Mas, desta vez, o local será a Praça Wilson Lins, no espaço do antigo Clube Português. A terceira edição do evento vai ter uma novidade: haverá opções de vinhos cervejas artesanais para harmonizar com os alimentos dos 13 food trucks e 9 food bikes.

Entre os food trucks, o Chico Paca (pizzas e lasanhas), Degusta (dobradinha, sarapatel e escondidinho), Daitan (crepes), Sertão Gourmet (tapiocas e arrumadinhos), Coxa Coxinha (coxinhas), Spacca Burguer (clássicos como Australian, Texas e India Burger), Sushi Trucks (tradicionais yakissobas e temakis), Qu4tro Rodas (massas e escondidinhos), Las Marias (churrasco grego e beiju), Subtruck (sanduíches com vegetais orgânicos) e Black Pepper (hamburgueria).

As Food Bikes, nova "modalidade" da gastronomia de rua, também estarão presentes no evento: Cioccolato, Churritos, Chocomigas, Santa Paleta, Feito a Grão, Delicakes, Brigadeiros da Lu, Pop Bike (pipocas gourmet) e TáFrito (sonhos).

