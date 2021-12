Nordeste Gourmet Bahia realiza 7ª edição com novo formato

Mais dias, mais espaço, mais participação. É por aí que caminha o Nordeste Gourmet Bahia, que chega à sétima edição com cara nova.

O evento dá a largada neste fim de semana, com uma feira no estacionamento aberto do shopping Iguatemi, sábado, 29, e domingo, 30. No chamado Mercadinho dos Chefs, cerca de 30 profissionais estarão a postos em barracas com pratos de R$ 5 a R$ 20.

Ali também vai funcionar um espaço dedicado ao público infantil, com oficinas para crianças de 2 a 8 anos.

Cozinha-show

Na semana seguinte, de terça a quinta, o evento vai para o Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), onde uma cozinha-show recebe chefs para aulas abertas ao público, das 15 às 20 horas.

Beto Pimentel, Dudu Prado, Caco Marinho, Fabrício Lemos, David Mansaud, Rodrigo Castro, Leila Carreiro e Dadá já confirmaram presença na programação, que traz ainda Wanderson Medeiros e Bela Gil.

"O evento mudou e ganhou um formato de evento público, menos elitista e mais próximo das pessoas. Assim ele ganha um novo gás e adquire um novo sentido de participação", diz o chef Edinho Engel, que assume a organização ao lado da promoter Lícia Fábio.

Arte e Cultura

Este ano, a dupla conta com o reforço de Kátia Najara, responsável por outra novidade do evento, o Núcleo de Formação e Cultura. "São dois braços, um para dialogar com a formação de alunos das universidades, outro para abrir um diálogo entre a gastronomia e as linguagens artístico-culturais", conta a curadora.

Em suma, trata-se de um concurso em que 13 boxes do mercado irão apresentar receitas criadas por estudantes de gastronomia. Enquanto isso, música, dança, palhaçaria e outras manifestações agitam a programação do espaço.

