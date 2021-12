No Santiago, com Don Tommaso

Era uma ensolarada manhã de primavera e após o leve café no hotel, Don Tommaso começou num quase sussurro, foi aumentando o tom, até atenorar a voz na intimação final. Assim: "Gambás al Pil-Pil, Langostines de SanLúcar, Almejas, Percebes, Berberechos, Cochinillo al horno... ANDIAMO A MARBELLA!

Estávamos em Málaga (Espanha), 500 km ao sul de Madri, onde na véspera havíamos comemorado o diploma de Pós Doutor de Marcos Alban, pela Universidade de Málaga, no El Chinitas, com muito vinho, rabo de toro rondeño e perna de porco ibérico. Noite que terminou com Don Tommaso arrebatando a todos com sua poderosa voz, na ária Vesti La Giubba, da ópera Pagliacci, eternizada por Caruso. Só ele e o pianista.

Quem há de discutir com Tommaso di Maderno? Nem na Bahia, em Massarandupió, onde vive sob pseudônimo, nem em sua Toscolano natal (de onde veio ainda menino), nem em qualquer das partes do mundo nas quais se dedica a gastar à mesa a fortuna herdada da avó e madrinha, Alba Fontecchia di Maderno, que encerrou o ciclo de oito gerações de hoteleiros das margens do Lago Di Garda, na Lombardia.

Além dos prazeres da gula, Don Tommaso tem outro, que desafia o pudor público (e a lei): voar nu em pelo, de madrugada, ida e volta à divisa com Sergipe, pelo litoral norte, trepado em sua moto lombarda Guzzi Nevada Áquila Nera, de 750 cavalos. Ecco!

Marbella, uma quase baía no Mar de Alborão, parte sudeste do Mediterrâneo, é luminosa, com casas cinematográficas debruçadas sobre escarpas e iates em sua graciosa marina. São 60 km desde Málaga, a metade do percurso pela sinuosa e lindíssima litorânea AP-7.

Após um cerimonioso telefonema de reserva e confirmação e uma providencial caminhada no calçadão de Málaga, partimos rumo a Marbella e ao Restaurante Santiago, aberto há meio século e desde sempre sob o comando do septuagenário chef Santiago Domingues de Miguel.

Onde não há garçom com menos de 50 anos (Don Tommaso costuma escolher restaurantes também pela idade média dos garçons: quanto mais avançada, melhor). No Santiago, grandes aquários mantêm vivos quase todos os frutos do mar que lá possam ser mantidos: lagostas e lagostins, camarões, ostras, peixes e (pasmem!) polvos.

Olhar os "viveiros marinhos", assistir ao chef realizar suas obras de arte na ampla cozinha do subsolo (o polvo assado sobre verduras em tempura..., a cazuela de boquerones al ajillo..., o delicadíssimo caldo de galinha d'angola com trufas..., as ameijoas a la marinera com erva-doce... Os assados, de leitão, de cabrito... A perdiz a escabeche... As sobremesas, a pastelaria conventual... É ingressar em outra dimensão!

A adega do Santiago tem 700 rótulos. Demos conta, eu, Alban e Tommaso, de cinco garrafas, indicadas pelo próprio chef. O quarto amigo, João Sales, abstêmio, se reservou para a direção na volta. Não anoto nomes de vinhos, para poder repeti-los ao acaso. Também não há fotos. Nunca as tiramos em restaurantes, eu e Don Tommaso. Fotos desconstroem a fantasia na lembrança. Os preços? Menos que a maioria dos metidos a besta por aí. Mesmo em euros.

Indo à Espanha, vá a Marbella e coma no Santiago (Paseo Maritimo, 5), onde o chef é bisavô e os garçons já apagaram suas velinhas de 50 anos. Como gosta Tommaso di Maderno e, não nego, eu também. Reserve em xx.34.95.277.43.39 ou xx.34.95.277.00.78.

Esta coluna é dedicada aos espanhóis e seus descendentes que perpetuam sua herança cultural na Bahia. Como os Alban. Também homenageio Paco de Lucia, o gênio da guitarra flamenca, falecido ontem. Adiós, Don Paco!

Boa e farta mesa, sempre!

