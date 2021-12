No reino da feijoada

É inegável o prestígio que goza a feijoada dentre as comidas presentes nas festas populares da cidade de Salvador. Salvo a festa dedicada a Santa Barbara, realizada no dia 4 de dezembro, quando se serve o tradicional caruru acompanhado das demais comidas de azeite, come-se feijão, desde a Lavagem do Bonfim ao Carnaval.

Não obstante a origem deste prato, o que já foi por demasiado estudado por alguns especialistas da história da alimentação, é bem provável que a sua popularidade esteja mesma relacionada, por um lado, ao valor simbólico atribuído pela cultura brasileira; e por outro, à criatividade de nossas cozinheiras e cozinheiros que alternaram a antiga fórmula de preparar o feijão com toucinho, cozido sobre a trempe, acrescentando outras coisas, dentre elas, partes do boi juntamente com as do porco e, em alguns momentos, o azeite de dendê, a exemplo da feijoada vendida nas ruas da cidade do Rio de Janeiro no século XIX, retratada por Jean Baptiste Debret.

Retomando aspectos da cultura alimentar brasileira, o feijão reveste-se de significados que podem ser resumidos na frase: "Feijão dá sustança", ou ainda: "Feijão é ferro". Em outras palavras, mais do que uma fonte nutricional, o feijão é visto como força, energia, até mesmo virilidade, "masculinidade". Cresci escutando que "feijão é comida de homem", embora alguns filmes americanos insistissem ser o espinafre, este símbolo de força.

É, pois, a partir dos significados atribuídos ao feijão pela cultura alimentar brasileira que podemos compreender o seu prestígio ou ao menos entender porque, não obstante o discurso contundente de alguns nutricionistas, a feijoada, mesmo estigmatizada como "comida forte", lidere o ranking da preferência das pessoas, consumida na madrugada, ao amanhecer do dia ou ainda durante alguns trajetos como a Lavagem do Bonfim e festas como a Segunda-feira Gorda da Ribeira, São Lázaro, Presente a Iemanjá e, finalmente, o Carnaval.

E o caldinho de feijão ? Outra iguaria considerada afrodisíaca e restauradora. Falando sobre a criatividade da cozinha baiana, não podemos esquecer da "roupa velha", a tradicional moqueca de feijão, atualmente desaparecida, e do feijão de leite, certamente uma das mais engenhosas receitas idealizadas pelas criativas cozinheiras.

O feijão goza também de prestigio na cozinha ritual dos terreiros de candomblé. Resumindo, todos os ancestrais africanos apreciam iguarias feitas de tal leguminosa. Há, todavia, um orixá em especial, que contrariando a ortodoxia de algumas lideranças religiosas afro-brasileiras, adotou, sabiamente, de uma vez por todas, a feijoada como sua comida preferida.

É digno de nota lembrar doces feitos com feijão, sem falar no curioso bolinho de feijoada, atualmente um dos pratos mais solicitados nos botecos. Feijão preto, feijão mulatinho, feijão manteiga, feijão fradinho, não importa a cor ou a denominação, ou simplesmente feijão, continua sendo um dos tripés da culinária brasileira, rico em significados, que mais vem resistindo aos tempos em que se come às pressas, de pé , e algumas vezes em frente ao smartphone.

Recentemente, chamou a minha atenção num elegante shopping center localizado no centro da cidade de São Paulo, um prato servido por uma rede de fast food chamado "pedreiro". Tratava-se de uma combinação de arroz, feijão, carne e ovo frito. Confesso que me vi tentado a perguntar, "quantos pedreiros saiam por dia", mas, em seguida, me limitei a refletir sobre a importância que ainda hoje goza o feijão entre nós.

Em outras palavras, o feijão ainda continua sendo uma das poucas comidas que transita em diferentes classes sociais, variando apenas o seu preparo e a forma como é consumida. Mas é, todavia, a feijoada, que nos últimos anos vem batizando eventos em capitais brasileiras, seja ela de feijão preto, feijão mulatinho, grão de bico, feijão branco e, recentemente, a de marisco, a comida que mais tem se destacado dentre nós, merecendo, assim, a referência de rainha entre as comidas nacionais

adblock ativo