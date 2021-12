No Dia da Cerveja, conheça mitos e verdades sobre a bebida

Cerveja engorda? A garrafa e a lata interferem na qualidade do sabor? O colarinho não serve para nada? Cervejas artesanais, especiais e mainstream: qual é a diferença? Chope é a mesma coisa que cerveja? Essa e outras perguntas foram respondidas pelo beer sommelier Tulio Rodrigues, fundador da Beer Academy, como forma de presentar os apaixonados pela bebida nesta sexta-feira, 7, Dia Internacional da Cerveja.



1. Cerveja deve ser colocada deitada na geladeira para gelar mais rápido (mito)

Tulio Rodrigues explica que a melhor posição para armazenar e gelar a bebida é de pé. A ideia, segundo ele, é "que a superfície de contato do líquido com o ar seja menor". E mais: o especialista diz que "a cerveja deve ser resfriada gradualmente; colocá-la no congelador, só se for momentos antes de servi-la".



2. Cerveja não deve ser servida muito gelada (verdade)

"Quando servida em baixíssima temperatura ("estupidamente gelada", como costumamos dizer), a cerveja acaba anestesiando as papilas gustativas da língua, que fazem com que você perca a sensibilidade para degustar a bebida. O calor pede cervejas geladas, mas sem exageros", explica.



3. Chope é a mesma coisa que cerveja (verdade)

"O chope e a cerveja são, sim, a mesma bebida. A única diferença é que a cerveja passa por pasteurização (um tratamento térmico que garante maior prazo de validade ao produto); o chope, por sua vez, não passa pelo mesmo processo, é mais calórico do que a cerveja e tem um prazo de validade menor", afirma.

4. Cerveja dá barriga (mito)

"Esse é o mito mais famoso que existe em torno da cerveja. A ciência já comprovou que a cerveja, se consumida com moderação, não é a responsável pelo aumento de peso nem de gordura abdominal", afirma Rodrigues.

5. Cerveja não pode estar inserida em um estilo de vida balanceado (mito)

"Esse é outro pensamento bastante equivocado disseminado aqui no Brasil. Assim como o vinho, a cerveja é feita de ingredientes naturais cujos benefícios são cientificamente comprovados. Um bom exemplo disso é a cevada, que dá origem ao malte, e o lúpulo. Ambos são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais, que, além de ajudarem a dar corpo, aroma, sabor e textura à cerveja, fazem da bebida uma aliada na dieta balanceada", informa.



6. O colarinho tem uma função específica (verdade)

"A espuma protege a bebida da oxidação, ou seja, impede que ela entre em contato direto com o oxigênio, além de reduzir a perda de gás e ajudar a manter a temperatura. Dois dedos de espessura é o ideal", explica.



7. Cerveja é uma bebida de baixa caloria (verdade)



"A maioria dos brasileiros não sabe, mas a cerveja é uma bebida de baixa caloria, se comparada com outras bebidas, como o vinho e até o suco de laranja. Uma taça de vinho tem 240 kcal, enquanto uma taça de cerveja tem pouco mais da metade disso (123 kcal). Além disso, a cerveja possui os mesmos compostos orgânicos benéficos à saúde que o vinho: antioxidantes, vitaminas e sais minerais", conta.



8. Cerveja de garrafa é mais gostosa que a de lata - ou vice versa (verdade)



"O produto é o mesmo, não importa o recipiente, porém, o aroma e sabor podem ser influenciados pelo modo de conservar e resfriar a bebida. Os excessos são prejudiciais para a degustação da cerveja; o ideal é manter a temperatura constante, seja ela fria ou sem refrigeração. Quando ocorre a mudança brusca de temperatura, o sabor da cerveja é prejudicado, sim", ensina.



9. Não existe copo específico para tomar cerveja (mito)



Para que os diferentes sabores e aromas sejam ressaltados, cada estilo de cerveja pede um tipo de copo adequado. A pilsen pode ser apreciada em uma tulipa ou caneca, a lambic pede taças do tipo flauta e já a weissbier, copos maiores. Se não tiver o copo ideal, utilize taças de vinho branco.



10. A cerveja é mais saudável que as bebidas destiladas, como a cachaça e o whisky (verdade)



"É consenso médico e científico que bebidas fermentadas, como a cerveja e o vinho, são mais saudáveis que as destiladas, como a cachaça, o whisky e a caipirinha. Isso porque a cerveja tem teor alcoólico menor que as outras bebidas e o álcool da cerveja é obtido a partir de um processo natural chamado de fermentação, mais saudável, portanto", informa



11. A cerveja não tem ritos de degustação (mito)



Apreciar e degustar uma cerveja pode ser uma verdadeira experiência sensorial. Para isso, é necessário ativar os cinco sentidos. A bebida tem ritos próprios de degustação, assim como o vinho. "Uma dica é procurar sentir os aromas da cerveja, criando uma memória olfativa da bebida, assim como o tato bucal e até a análise visual de uma cerveja (cor, transparência, formação...)", explica Tulio.



12. O lúpulo (ingrediente natural que dá o amargor à cerveja) é um poderoso conservante natural (verdade)



"Para a ciência e a medicina, a função do lúpulo vai muito além de conferir o amargor característico de uma cerveja. Além de ser um poderoso conservante natural, que pode ser utilizado até na culinária, essa flor é a nova aposta da cosmetologia para clarear a pele e prevenir manchas e inflamações do tecido dérmico e está sendo usado na forma de peeling. É o que explica a farmacêutica Sara Bentler. Para se ter uma ideia da qualidade do lúpulo como ativo contra manchas, ele é um dos mais utilizados no Japão, que é um país bastante exigente quando o assunto é manter a uniformidade da pigmentação da pele. Esse ativo promove o clareamento de forma segura e garante que as manchinhas não voltem", explica.



13. Cervejas artesanais, especiais e mainstream são a mesma coisa (mito)



"Podemos classificar as cervejas de acordo com a forma como elas são produzidas, mas todas têm seu público e o seu valor. A diferença básica entre elas é que as cervejas chamadas de mainstream têm um processo de fabricação bastante elaborado, complexo, justamente para garantir a qualidade da reprodutibilidade da receita; ou seja, são cervejas com processos de fabricação exemplares que garantem o alto padrão de paladar. As cervejas ditas artesanais são cervejas de produções pequenas e mais ousadas, principalmente em termos de ingredientes (castanhas, especiarias e outras receitas até mais inusitadas. Já as cervejas ditas especiais são todas aquelas cujo preço é 20% maior do que as mainstream. O que classifica uma cerveja como 'especial' é o valor puramente econômico", esclarece.

