Natal do Velho Nogueira

Mês do Natal. Lembranças perenes. Relato emocionado. A ceia de Natal na casa do velho Nogueira, meu avô, começava uma semana antes. Um Packard hidramático 1952 e um Austin 1948 formavam a caravana das compras.

O velho, os motoristas, dois filhos, quatro netos, o amigo Valentim e o resultado de cinco em cada carro, na velha Av. Brasil de uma única pista, do subúrbio de Santa Cruz ao centro do Rio de Janeiro, 65 quilômetros.

Destino: rua do Acre, reduto dos importadores, quando a importação só se dava no atacado, impostos altíssimos, privilégio de poucos. Início dos anos 60. O velho Nogueira e seu amigo Valentim, trasmontanos, emigrados na década de 30, aqui abriram roças com mãos de ferro, vizinhos de fazendas e laranjais, já ali, exportadores de suas frutas. De três coisas, pelo Natal, não abriam mão: do bacalhau do Porto legítimo, do azeite virgem de extração a frio em barricas de 5 litros e do bom vinho tinto do Douro, das castas alfrocheira, poeirinha e trincadeira.

Tudo estava lá, na rua do Acre, mas não assim de pronto, que desse modo não satisfazia ao velho Nogueira. Era preciso peregrinar de atacadista em atacadista, pelo menos meia dúzia, lá na mesa grande dos fundos, a provar lascas cruas de bacalhau, canecas de vinho e amostras de azeite derramadas em fatias de pão conventual.

A ronda demorava quase dia inteiro, acompanhada de conversas sobre a boa terrinha, os empreendimentos aqui, reminiscências familiares. A nós, os netos, pelos 10 aos 12 anos, era dado o esperado anual direito de tomar vinho e comer bacalhau na mesma mesa dos mais velhos. Glória!

Ao final decidiam o velho Nogueira e seu Valentim onde seriam comprados o bacalhau (dois peixes inteiros para cada um, cada qual limpo e salgado com cerca de 8 kg), as barricas de azeite, de 5 litros, uma para cada e o vinho, três a quatro caixas por comprador. E isso não necessariamente no mesmo importador - poderia ser um pouco aqui e outro ali.

Voltávamos, nós, os meninos, bêbados, a sono solto, os velhos a continuar na prosa, os motoristas como testemunhas e as compras nas malas do Packard e do Austin. O bacalhau de Natal na casa do velho Nogueira reunia em torno de 50 pessoas, filhos, genros, noras, netos, empregados, suas famílias e alguns amigos menos afortunados.

Além dos bolinhos, feitos das aparas e das partes menos nobres do peixe, só se admitia um único prato de bacalhau: cozido, em grandes postas, com couve troncha (espécie mãe da couve manteiga), batatas e cebolas inteiras cozidas em água de louro e o molho do velho Nogueira. Sim, o molho que ele próprio, durante toda manhã do dia 24 preparava, em sua mesa no alpendre, tendo como única companhia uma garrafa de tinto do Dão. Depois de pronto, apresentado numa tijela funda de louça portuguesa, de 3 litros.

Só pouco antes de sua morte, o velho Nogueira revelou ao neto mais velho a cobiçada fórmula do seu molho. E foi o neto, este modesto escriba, quem o preparou em sua última ceia de Natal. Aqui vai a receita, para 6 pessoas: 2 xícaras de chá de azeite extra virgem, meia xícara de vinagre de vinho tinto, 3 dentes de alho cortados em lâminas, uma colher de sobremesa de sal, meia de açúcar, quatro gotas de Angostura.

Com o batedor ou dois garfos sobrepostos, bata lenta e firmemente até que o molho se transforme em um creme. Sirva generosamente sobre o bacalhau cozido e sua guarnição. O que sobrar no prato deve ser raspado e comido com pedaços de pão e a última taça de vinho.

Esse era o meu Natal de infância e adolescência. Que me deu o sentimento de valor das refeições familiares e da tradição culinária, que é a alma dos povos.

Boa e farta mesa sempre e feliz Natal!

