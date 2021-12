Museu da Gastronomia Baiana do Senac realiza seminário especial sobre café

Tradicional na mesa dos brasileiros, o café será a estrela do 12º Seminário do Museu da Gastronomia Baiana (MGBA), na próxima quarta-feira, 15, das 13h às 18h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, em Salvador.

Sob o título “Café: cultura & gastronomia”, o tradicional evento promovido pelo Senac, reúne anualmente especialistas nas áreas de gastronomia, antropologia, nutrição, agronomia e turismo.

As inscrições podem ser feitas nas unidades do Senac - Casa do Comércio e Pelourinho. O valor pe R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Esse ano a cada 10 matrículas de estudantes de uma mesma instituição, será ofertada uma cortesia para o docente.

Consumo e mercado

A programação do evento (confira aqui) conta com a apresentação sobre o consumo e mercado do café, ministrada pela criadora do curso de barista Senac-SP, certificada pela Special Coffee Association from Europe, Concetta Marcelina.

O seminário também abordará os aspectos dos cafés orgânicos e biodinâmicos, através dos conhecimentos da pesquisadora dos produtos da agrobiodiversidade, Revecca Tapie.

Museu da gastronomia​

O MGBA tem o status de único museu dedicado exclusivamente à gastronomia na América Latina. O antropólogo Raul Lody, que é o curador do Museu, assina a programação.

Segundo Raul Lody, o café ganha novas receitas nas bebidas, na doçaria, na confeitaria e em muitas outras formas de interpretar cardápios.

“Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Neste amplo cenário da cultura, dos mercados e dos hábitos alimentares, a Bahia vem ganhando notoriedade na produção de café, e ocupa a terceira posição no Brasil”, comentou o antropólogo, por meio de nota divulgada pela assessoria.

