Mundo comemora o Dia da Cerveja; veja as novidades do setor

Em 2007, um grupo de amigos se reuniu em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos, para beber cerveja. Automaticamente um deles teve a ideia de criar, a partir dali, o Dia da Cerveja. A data é celebrada anualmente na primeira sexta-feira de agosto em mais de 50 países, incluindo o Brasil, que tem a cerveja como a grande paixão nacional.



Nesta sexta-feira, 1º, portanto, os apreciadores podem se reunir outra vez para provar uma "loira gelada". Para festejar, a Sociedade da Cerveja, um movimento criado por amantes da bebida, fez uma lista do que aconteceu no setor neste ano. Veja 10 novidades e fatos curiosos relacionados à "breja" nesse período:



1. Carreira - Quem já pensou em se profissionalizar no universo cervejeiro? No Brasil, isso é possível, pois há opções de curso em diversas áreas. Em março, foi lançada oficialmente a primeira Escola Superior de Cerveja e Malte da América Latina, em Blumenau (SC). O Instituto da Cerveja inaugurou uma sede em São Paulo para aumentar a variedade de cursos. Na FGV (Fundação Getúlio Vargas), há também o curso Administração dos Negócios da Cerveja.



2. Inovação - Além de ser uma das paixões nacionais, a cerveja é versátil e, por isso, cada vez mais adotada por chefs de cozinha em suas criações. Produtos como brigadeiro e panetone já têm versões que incluem a cerveja entre seus ingredientes. Recentemente, chegou ao mercado o sorvete de cerveja, unindo deliciosos gelatos com os estilos mais famosos de cervejas: Pilsen, Weiss, IPA, Stout e Pale Ale.



3. Mulheres - A sommelier de cervejas brasileira Tatiana Spogis, de 36 anos, encantou o mundo das cervejas e foi reconhecida mundialmente ao conquistar o 3º lugar no III Campeonato Mundial de Sommeliers de Cerveja --melhor colocação brasileira. O concurso foi realizado durante a Drinktec, uma das maiores feras de bebidas e alimentos líquidos do mundo, em setembro, em Munique (Alemanha). Um feito e tanto para ela e para o Brasil, que ganhou mais visibilidade internacional na área.



4. Comemorações - A cerveja foi escolhida pelo brasileiro como a bebida ideal para momentos de celebração, segundo pesquisa do Instituto Ibope. Ela é considerada a melhor opção por 64% das pessoas, seguida por espumante (10%), vinho (5%) e destilados (3%).



5. Mito desfeito - A pesquisa britânica "Beer & Calories: A Scientific Review" comprovou que cerveja não aumenta a barriga quando consumida com moderação. Pelo contrário, é a bebida alcoólica com menor valor calórico.



6. Beleza - Os ingredientes naturais da cerveja também foram adotados pela indústria da beleza. Marcas de cosméticos lançaram shampoos, sabonetes, entre outros produtos com a bebida. Na República Tcheca, há os "beer spas", que oferecem banhos com a bebida. De acordo com os spas, a cerveja tem efeito rejuvenescedor, pois possui vitaminas do complexo B, proteínas e sais minerais, que deixam a pele macia e regenerada.



7. Tendência - Preferida entre os brasileiros, a bebida subiu de posto nas festas de casamento para fazer frente aos tradicionais champanhes, caipirinhas e whiskys. Com mais de 120 estilos de cerveja no mercado, a gelada se tornou a bebida da vez entre os noivos cervejeiros.



8. Harmonização - Pensando nos apaixonados pela bebida, a Sociedade da Cerveja lançou, em abril, o 2º módulo do seu curso online com o tema harmonização. Desenvolvido por um grupo de beer sommeliers e renomados chefs especializados em diferentes cozinhas, o conteúdo do curso ensina aos alunos uma série de receitas e possibilidades de harmonização com variados tipos de cervejas.



9. Bem estar - Cada vez mais a cerveja é relacionada a momentos de relaxamento e bem-estar. Pesquisa realizada na Noruega apontou que quem toma cerveja moderadamente é menos estressado. Nos Estados Unidos, uma nova tendência surgiu nas escolas de ioga: aulas dadas em cervejarias, que terminam com um brinde com a bebida.



10. Copa do Mundo - Pesquisa feita pelo Instituto Ibope, a pedido da CervBrasil, com alemães e belgas durante a Copa do Mundo revelou que 39% dos entrevistados elegeram a cerveja brasileira como a bebida perfeita para acompanhar os jogos do mundial.

adblock ativo