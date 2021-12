Michael Pollan defende transformação pela comida

"Não coma nada que sua avó não reconhecesse como comida". A frase de Michael Pollan diz muito sobre este ensaísta norte-americano, que esteve de passagem pelo Brasil para participar da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Na bagagem, ele trouxe Cozinhar - Uma história natural da transformação, que ganhou lançamento durante o evento, sob a chancela da editora Intrínseca.



Defensor da agricultura sustentável e crítico ferrenho da industrialização da comida, o autor convida o leitor a descobrir (ou redescobrir) o prazer de preparar seus próprios alimentos, a partir de analogias com os quatro elementos da natureza: fogo, água, ar e terra.



Antes, ele nos lança uma série de questões como "Qual a coisa mais importante que poderíamos fazer em família para melhorar nossa saúde e nosso bem-estar de modo geral?".



Outros questionamentos político-filosóficos são alinhados a esse e é o próprio quem acaba respondendo: "Para enfrentar essas perguntas sempre podemos nos embrenhar numa floresta, mas descobri que é possível obter respostas ainda mais interessantes simplesmente indo para a cozinha".



Nos quatro capítulos que se seguem, Pollan desenvolve sua defesa do poder transformador da cozinha, misturando investigação científica com narrativa pessoal.



Cozinhar é o sexto livro de Michael Pollan, que atua também como professor de jornalismo na Califórnia e escreve para a revista dominical do jornal The New York Times. Em sua lista de obras dedicadas ao universo da comida também está Em Defesa da Comida - Um Manifesto, O Dilema do Onívoro e Regras da Comida, da mesma editora.





