Mesa Posta: Workshop gratuito sobre vinhos

O educador em gastronomia Vevé Bragança fará um workshop gratuito sobre vinhos, nesta sexta-feira, 17, às 19h, na loja Spicy do Salvador Shopping. Reservas no local ou pelo tel. 3301-0555.

Champanhe amigo

A Chandon preparou uma ação para o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho. Neste dia, quem pedir uma garrafa de Chandon 750 ml ganhará uma Magnum 1,5 L. Mais informações no site diadoamigochandon.com.br.

Carinho trufado

A rede de chocolates Cacau Show promove, dia 20, uma ação especial para celebrar o Dia do Amigo. As 1.800 lojas da marca no país vão distribuir cerca de um milhão de trufas gratuitamente para incentivar o carinho entre amigos.

Cozinha solidária

A ONG Gastromotiva, em parceria com a Unifacs, abriu inscrições gratuitas para a o curso de auxiliar de cozinha. São 40 vagas para jovens de 17 a 35 anos que não estejam trabalhando e queiram aprender as técnicas da gastronomia. Inscrições: gastromotiva.org.

Chef abre curso

A chef Anapaula Della Piazza iniciou um módulo de aulas chamado Bases da Gastronomia. O curso, dividido em grupos de quatro pessoas, com o custo de R$ 200 por aula, consiste em ensinar técnicas e métodos de preparo. Mais informações no (71) 9188-0059.

Salmão crocante

O restaurante Vila Gourmet da Pousada Sobrado da Vila, na Praia do Forte, lança como destaque do cardápio principal o Salmão Crocante. O prato, acompanhado por arroz e salada de pimentões, sai por R$ 54, a opção individual, e R$ 86 para duas pessoas.

