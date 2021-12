Mesa posta: Workshop de vinhos com Vevé Bragança

Nesta quinta-feira, 10, a partir das 18 horas, o chef sommelier Vevé Bragança participa de workshop sobre vinhos espumantes na loja Spicy, localizada no piso L4 Leste do Shopping Barra. Durante a atividade, ele fala sobre a arte e a apreciação de vinhos durante os festejos do final do ano, e ensina os participantes a escolher a bebida e identificar sua qualidade.

Al Mare lança menu especial de Natal

Até o dia 30, quarta-feira, fica disponível no restaurante Al Mare, no 1º piso do Salvador Shopping, um menu especial de Natal, todos os dias da semana, no período do jantar. Intitulado Menu Al Mare Natal, o cardápio, criado pelo chef Ricardo Brito, conta com opções como salada de lula grelada, salmão grelado com risotto ao pesto e bolo de brigadeiro com anglaise. Com o valor de R$ 49,90, o menu natalino oferece quatro opções de entrada, prato principal e sobremesa.

