Mesa posta: Vinhos em Vilas

Está marcada para amanhã a inauguração oficial da Vinhomania, no Villa Norte Shopping, em Vilas do Atlântico. O casal de empresários sérvios Maia e Miki Popovic apresenta ao público um espaço que conta com loja e wine bar.

Pop Up Shop

Gastronomia é destaque na quarta edição do Pop Up Shop, de 29 a 31 de maio, no Barra Hall. Zafferano, Coxa Coxinha, Café Feito a Grão, DOC Casual Dinning e Mon Crepe já confirmaram presença na praça de alimentação.

Prazeres da Mesa

Vai até dia 20 a votação do prêmio Melhores do Ano Prazeres da Mesa/Cacau Show. Fabrício Lemos (foto) concorre como chef revelação. A Bahia ainda se destaca entre melhores restaurantes do Nordeste (Amado e Casa de Tereza).

