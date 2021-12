Mesa posta: The Wine School faz curso em vinhos

Nos dias 15 e 16 de abril, acontece o curso introdutório em vinhos promovido pela The Wine School, em Salvador. O evento será realizado na Bahia Marina e custa R$ 800. Mais informações no telefone (11) 2737-9212.



Novos voos de Vini

À frente da Cantina e do Bistrot du Vini, o chef Vini Figueira investe em mais uma ideia: a Duo Gastronomia e Eventos. Em parceria com Guilherme Miranda, Vini vai organizar eventos de pequeno a grande porte.

Terceiro livro

Já chegou às livrarias o livro Eu Sou do Camarão Ensopadinho com Chuchu, terceiro da carreira da chef Roberta Sudbrack. Na obra, que sai pela editora Tapioca, a chef aborda a relação entre comida e memória.

Nova sobremesa

A partir desta segunda-feira e até 30 de abril, a Giraffa´s oferece uma nova sobremesa em seu cardápio: churros com sorvete. São três mini churros recheados com doce de leite acompanhados por sorvete e cobertura de caramelo.

Pobre Juan na folia

Neste sábado, o restaurante Pobre Juan será o responsável pelo menu no Camarote Lícia Fábio. Uma parrilla a carvão será montada no lugar para preparar as carnes do Pobre Juan, como o bife de chorizo.

Amor aos Pedaços

Para o verão, a doceria Amor aos Pedaços apostou nas frutas para três novas sobremesas: o bolo paixão de maracujá, o bolo zabaione de uva e o sorvete de caipirinha. Todas criadas especialmente para a campanha Amor de Verão.

adblock ativo