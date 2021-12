Mesa posta: Special Week com menu completo

Linguine com camarão e lula, Ragu de ossobuco e Pudim de castanhas estão entre as opções da Special Week, que começa segunda, 10, no Al Mare. O menu completo sai por R$ 45,90, no almoço ou jantar.

Pão delícia

O clássico pão delícia é tema de aulas que Elíbia Portela ministra a partir de sábado. Os encontros duram três horas e o aluno tem acompanhamento pós-aula. Saiba mais: 4103-3015 / 9953-4487.

