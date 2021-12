Mesa posta: Sobremesas para o verão no La Pasta Gialla

Crepe de mascarpone e amêndoas com calda de laranja e sorvete de baunilha e Panna cotta de limão siciliano com calda de frutas vermelhas (foto) estão entre as sobremesas do La Pasta Gialla.

Executivo de verão

O Ciranda Café, Cultura e Artes está servindo almoço executivo durante o verão. Entre as opções do menu estão os medalhões de filé mignon acebolados e o lombo de porco grelhado. Vale de segunda a sexta-feira, entre 12h e 16h, no Rio Vermelho.

Campeonato nacional

Estão abertas as inscrições para o 2º Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas. A competição vale como seletiva oficial para o 4º Campeonato Mundial, que será realizado no Brasil, em junho de 2015. Mais informações disponíveis em www.institutodacerveja.com.br

