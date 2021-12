Mesa Posta: sobremesa Mousse Paixão para os namorados

Santo Pesce para os namorados

No Santo Pesce, o jantar dos namorados acontece nos dias 11 e 12 . O lugar vai oferecer buffet e a sobremesa Mousse Paixão (foto)

Dias 11 e 12 no 33

O dia dos namorados ganhou comemoração dupla no 33 Restaurante: no dia 11, é dia de menu degustação. No dia 12, almoço e jantar romântico para os casais, com pratos como o ravioli de camarão (foto).

Osteria Dell´Agazzi

O chef Aurélio Agazzi criou um menu especial para a Osteria Dell´Agazzi no dia 12. O jantar terá risoto e filé mignon, uma garrafa de espumante por mesa e música ao vivo. A noite custa R$ 320 por casal.

Outback na Copa

De 12 a 28 de junho, o Outback reforça a torcida do Brasil: ao pedir o aperitivo Super Wings, o cliente ganha quatro raspadinhas. Se premiado, pode ganhar uma das três opções de camisas oficiais da seleção.

Fogo de Chão

Até o dia 12 de junho (exceto domingo), a Fogo de Chão oferece uma promoção de dia dos namorados: o rodízio para duas pessoas sai por R$ 148. As reservas podem ser feitas no telefone (71) 3555-9292.

Novotel Hangar

Para o jantar dos namorados, o restaurante 365 do Novotel Hangar preparou um menu com pratos como filé de salmão sobre crosta de cogumelos frescos e escalope de filé mignon.

O valor é R$ 160 por pessoa.

Marinata Barra

Nos dias 11 e 12, o Marinata oferece jantar harmonizado para os casais. O menu completo com vinho custa R$ 99 por pessoa. As opções são filé à parmegiana (foto), spaghetti ao gamberi e filé de pescado.

