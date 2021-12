Mesa Posta: São João na Perini

Até o dia 30 de junho, a Perini apresenta delícias da culinária regional, como bolos, cuscuz, lelê e beiju, em todas as unidades

Canal no Youtube

A margarina Puro Sabor acaba de lançar uma novidade digital: um canal no Youtube com receitas fáceis de preparar. Um dos vídeos que já está no ar é o do Bolo de Caneca, também um dos mais acessados. A ideia é atrair o consumidor que gosta de cozinhar mas não tem muito tempo para se dedicar à atividade e, por isso mesmo, os vídeos têm duração entre um e dois minutos

Inverno Pobre Juan

Especialmente por conta do inverno, o restaurante Pobre Juan acrescentou novidades em seu cardápio, como o corte nobre Ruby Devon. A chef executiva Priscila Deus apresenta ainda a entrada Bacalao Confit, e outros cortes de carnes especiais, como o Côte de Boeuf, o Top Sirloin e o Entrecot Au Poivre. Entre os pratos, a novidade é o Gnocchi Al Tartufo, nhoque de mandioquinha

São João na Perini

Até o dia 30 de junho, a Perini apresenta delícias da culinária regional, como bolos, cuscuz, lelê e beiju, em todas as unidades

Fogo de Chão

Depois de vencer pela sexta vez consecutiva o Prêmio Guia Quatro Rodas Brasil, a Fogo de Chão tem uma novidade para comemorar. É que a rede acaba de receber um certificado de excelência do TripAdvisor (www.tripadvisor.com), um dos maiores e mais conceituados sites de viagens do mundo, e que recebe diariamente avaliações e dicas sobre restaurantes de todo o mundo

Finna no Rest Week

A Finna, marca da empresa M.Dias Branco, participa da primeira edição de 2014 do Restaurant Week Salvador, um dos maiores festivais de gastronomia do país. O evento começou no dia 19 de maio e se estende até este domingo, e conta com 55 restaurantes participantes. Os estabelecimentos usam produtos da marca nos pratos que estão disponíveis no cardápio especial.

