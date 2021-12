Mesa posta: Sanduíche é aposta de food truck

O Pork Burguer, feito de carne suína, é um dos destaques do Pseudo Truck, da chef Emanuele Ribeiro, que ganha inauguração oficial segunda, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba

Drinque de verão

Manga, maracujá, tequila, jiló, anis e vodca se misturam no Yellow Mellow, carro-chefe da carta de drinques do restaurante Yellow, na Pituba. A criação exclusiva leva a assinatura da consultora Maria Bento.

Boa Praça

Está marcada para este fim de semana a segunda edição do projeto Boa Praça, na Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. A curadoria gastronômica é assinada por Caco Marinho, que reúne 16 restaurantes e chefs locais.

Ceia de hotel

O Deville é uma opção para quem não quer ir para a cozinha no Natal. O hotel vai servir ceia no dia 24, a partir das 20 horas. Leitão assado, Peru à Califórnia e medalhão de filé com molho de pimenta verde estão entre as opções. Reservas: 2106-8500.

