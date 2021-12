Mesa Posta: Salvador ganha nova loja de produtos naturais

Quem faz questão de manter uma alimentação saudável tem mais uma opção no Paseo (Itaigara). O shopping agora tem em seu mix de lojas o Armazém 7, espaço especializado na venda de produtos sem glúten, veganos, diet e orgânicos.



Menu de petiscos



Hoje o restaurante Santo Pesce recebe convidados para o lançamento do cardápio de petiscos e novidades do menu à la carte. Os pratos levam a assinatura do chef Jadson Nunes, responsável pelas cozinhas da rede 33. Frutos do mar à Jack Sparrow é um dos destaques.



Festa toda semana



Para comemorar os três anos, o restaurante Ferraz traz neste mês pratos especiais a cada semana. Tartar confitado, gaspacho de mexilhões e bacalhau brûlée são algumas das receitas que serão servidas a preços promocionais.



Menu de 30 anos



A Patroni Pizza, que tem 142 lojas no Brasil, comemora 30 anos com novo menu. Entre as novidades, está a pizza "calabresa fogosa" e a mini-pizza doce, feita com biscoito Negresco. O cheese sticks, palitinhos de mussarela fritos, é uma das opções de acompanhamento.



Famiglia Valduga promove encontros



Depois de passar por São Paulo, Florianópolis e Joinville, o Valduga Gallery Wine chega a Salvador no dia 16. Tendo como anfitrião o enólogo e sócio-proprietário do grupo Famiglia Valduga, João Valduga, o evento promoverá degustação de vinhos e espumantes das marcas Casa Valduga e Domno e de produtos da Casa Madeira. O local escolhido foi o Yacht Clube da Bahia, onde o encontro se divide em três momentos ao longo do dia: almoço para imprensa, degustação para restaurateurs e distribuidores das marcas em Salvador e coquetel para clientes. Todos os eventos do Valduga Gallery Wine são para convidados. Saiba mais em casavalduga.com.br.

