Mesa Posta: Restaurantes oferecem menu especial para casais

Comida de coração

Ravióli vermelho em forma de coração com recheio de creme de burrata está entre as opções do jantar promovido pela La Mássima da Garibaldi. O menu para o casal sai por R$ 145. Reservas: 3019-7900.

Forró temperado

O Amadinho, no Mercado do Rio Vermelho, recebe os casais ao som da banda Forró Fuzaca. Salada de charque com abóbora, queijo coalho e agrião é uma dica do chef Gabriel Lobo. O som rola das 19 às 21h.

Duas dicas

Terra Brasil e Riz Bistrot e Risottos têm menu especial com entrada, prato principal, sobremesa e uma garrafa de vinho. O jantar para duas pessoas custa R$ 120. Reservas: 3019-6800 ou 3022-2070.

Tinto alentejano

Lenda de Dona Maria é a vedete no La Pasta Gialla. Para harmonizar, uma opção é ravióli de carne alla panna com rúcula e crocante de presunto parma. O jantar para o casal, com o vinho, sai por R$ 160.

Festa prolongada

No restaurante 33, a comemoração vai desta quinta a domingo. Ceviche de camarão e polvo está no menu do chef Jadson Nunes. Os casais ainda ganham meia garrafa de vinho. Reservas: 3019-5289.

Preço enxuto

O novo cardápio do Granulado inclui entrada, prato principal e sobremesa assinados pela chef Nalva Oliveira. Tudo por R$ 39,50, com uma taça de espumante para o brinde. Reservas: 3359-9600.

