Mesa Posta: Restaurante Madero é inaugurado

A primeira unidade do restaurante Madero no Nordeste foi inaugurada nesta quarta-feira, 29, no 4º piso do Shopping Barra, em Salvador.

Massa rápida

A La Pastina está lançando no Brasil a pasta italiana 90" Rapida. Produzida pela Rustichella d'Abruzzo, o espaguete leva este nome porque fica pronto em segundos graças a um corte especial na massa.

Happy hour maior

O Outback ampliou o horário de funcionamento do happy hour da casa, o Billabong Hour. Agora ele começa às 17h e vai até as 20h. Durante este período, as bebidas alcoólicas têm 50% de desconto.

