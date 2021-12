Mesa posta: Residência Pitéu

Duas apaixonadas por gastronomia e beleza, Kátia Najara, do Pitéu Cozinha Afetiva, se junta a Fernanda Cabrini para um novo projeto que alia culinária e entretenimento. Sob a alcunha de Residência Pitéu, a atividade acontece na Pousada do Boqueirão, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, entre os dias 2 e 12 de junho. Dentre os eventos programados para o período, a Residência conta com exposição artística, aulas de culinária, bazar e apresentações musicais, além de cardápio especial para o projeto.

Dia dos Namorados

Em uma das épocas mais românticas do ano, o Deville Prime Salvador antecipa as comemorações. No sábado, 11 de junho, o hotel apresenta um Menu Especial preparado com exclusividade para o momento. No valor de R$ 105 por pessoa, o jantar oferece opções como ostras frescas e noisette de mignon. Os casais que pedirem uma garrafa de Chandon Rosé serão premiados com uma caixa de porta-rolha e um bloco de anotações. A noite é embalada por música com Edio Marcos Trio, trazendo MPB, jazz e bossa nova.

