Mesa posta: Prêmio para drinque inspirado em livro

Foi Júnior Queiroz quem faturou o primeiro lugar no 3º Campeonato Baiano de Coquetelaria, realizado na última segunda-feira, no Zen, com apoio da Bacardi. O bartender do restaurante Conde de Castro conquistou o júri com uma performance clássica e um drinque inspirado no livro Sempre aos Domingos, de João Ubaldo Ribeiro. O segundo lugar ficou com Rodrigo Damasceno e o terceiro com Alan Oliver. Os dois primeiros já garantiram vaga no campeonato nacional, no Rio.

Quintas Bistrot

No rastro do sucesso d'A Pequena Escola de Culinária da Katita, Kátia Najara anuncia seu novo projeto: Quintas Bistrot, que começa mês que vem, transformando a casa da própria cozinheira em restaurante. São só dez vagas a cada edição. Saiba mais pelo 8828-8848.

Guia afetivo

Dia 19, o pesquisador Marcelo Terça-Nada lança seu Pequeno Guia Afetivo da Comida de Rua de Salvador, às 18 horas, na Escola de Belas Artes da Ufba (Canela), dentro da programação da Bienal da Bahia. O autor repete a dose em São Paulo, nos dias 23 e 24.

Circuito harmonizado

Segunda, a Fogo de Chão recebe convidados para o lançamento do Circuito Enogastronômico Casa Malbec. O evento promove uma série de jantares harmonizados pelo enólogo Euclides Penedo Borges. Genardo de Carvalho, Amado e Oui também estão na rota.

