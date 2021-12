Mesa Posta: pra refrescar o verão

Para o calor que faz no verão de Salvador, a Outback Steakhouse investiu em duas novas opções de sobremesa. A primeira é o Sydney's Sinful Sundae (foto), feito com sorvete de creme envolvido em uma camada de coco tostado crocante, e cobertura cremosa de chocolate tipo belga. A outra é a Cinnamon Oblivion, composta por sorvete de creme coberto com nozes crocantes, creme de chantilly, morango e calda de caramelo sobre um mix de cinnamon apples e croutons de canela. A primeira custa R$ 18 e a segunda, R$ 23.



Pasta em Iemanjá

Para comemorar o dia de Iemanjá, o restaurante Pasta em Casa organiza neste domingo uma festa all inclusive. O evento acontece no Nino Nogueira Decor (Rua da Paciência), que também é parceiro da festa. O cardápio é assinado pelo chef Celso Vieira Pinto. A festa começa às 11 e se estende até as 18 horas. As camisetas custam R$ 150 e podem ser adquiridas no Pasta Em Casa (Rua Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho) e no Nino Nogueira Decor (Rua da Paciência, 299, Rio Vermelho). Mais informações no telefone (71) 9325-4000.



Dadá e Carla Magalhães comandam feijoada

No domingo, também pra comemorar a festa de Iemanjá, as banqueteiras Dadá e Carla Magalhães promovem uma festa com feijoada no restaurante Sabores da Dadá. O buffet custa R$ 70 e não inclui bebidas. O evento começa às 13 horas e será animado pelo DJ Alã Viana. Mais informações no tel (71)3235-3959.



Menu de Tapas

Para o happy hour, o Pobre Juan oferece um menu de tapas composto por miniempadas recheadas com carne e tempero portenho, queijo mussarela, ciboulette e lombo de cordeiro ao curry e tapas de vegetais, com berinjela, abobrinha e cenoura grelhadas.



Concurso Nestlé

Os alunos da Unifacs Daniel Macedo e Charles Silva vão representar a Bahia na etapa brasileira do concurso Nestlé Professional. Na competição, que acontece de 9 a 11 de março, em São Paulo, a dupla vai preparar receitas inspiradas na tradição da culinária nacional.

