Mesa Posta: Pizzas novas no cardápio

A pizzaria Casa de Pedra avisa que tem novidade no cardápio. A pizza Mama Mia, com molho de tomate especial, mozarela, tomate seco, palmito, rúcula, parmesão, azeitona e orégano é uma delas.

Concurso de receita



Estão abertas até dia 30 as inscrições para o Prêmio Receitas de Família, da revista Casa e Comida. Os concorrentes podem se inscrever em oito categorias. Saiba mais: revistacasaecomida.com.br

Menu de aniversário



A chef Leila Marcondes Ferraz recebe convidados hoje para comemorar os quatro anos do Ferraz. No menu, lombo de bacalhau com arroz negro e um penne de mandioquinha com ragu de cordeiro.

Papo sobre nutrição



Daniel Cady e Vanessa Bulcão marcam início do projeto Mundo Verde Talks com palestras sobre a nutrição em duas perspectivas, esportiva e funcional. É sábado, às 10h30, no Ciranda Café.

