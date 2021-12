Mesa posta: Picolé no drink

De olho no calor do Verão que se aproxima, o Don Sushi Lounge, no Rio Vermelho, lançou dois novos drinks que trazem um frescor a mais na receita. O Don Franc leva picolé de cajá, e o Don Fresh vem com picolé de limão. Ambos têm vodka e frutas entre os ingredientes.

Lucius Gaudenzi assume gastro bar

Ainda este mês, o Van Grogh abre as portas na Barra com o conceito de "gastro bar". O empreendimento de Sérgio Bezerra, do Habeas Copos, conta com consultoria do chef Lucius Gaudenzi.

Cervejas on-line

O Empório da Cerveja, loja online especializada em rótulos especiais, lança no Brasil duas novas variantes da conceituada belga Leffe, Royale e Vieille Cuvée. À venda no www.emporiodacerveja.com.br.

Para profissionais

O ateliê da chef Tereza Paim promove curso de vinhos para profissionais de restaurantes e lojas. Dias 27 e 28, com a sommeliére Patricia Penha. Mais informações: 3329-3016.

Água de coco baiana

A fábrica baiana Frysk já está distribuindo no mercado sua água de coco com a marca Obrigado. A indústria criou uma tecnologia que leva a bebida direto do coco para a embalagem. A Perini está entre os locais em que o produto já pode ser encontrado em Salvador.

adblock ativo