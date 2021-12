Mesa Posta: Petisco ganha concurso de talentos

O arancini negro com camarão e mozzarella é o mais novo ganhador do concurso de talentos da rede La Pasta Gialla. O petisco, também disponível na unidade de Salvador, é uma boa sugestão de entrada, acompanhado de chope ou vinho.



Brasil x Chile com gosto de feijoada

Edinho Engel já confirmou o menu deste sábado no Amado: é feijoada. O restaurante volta a ser palco da festa Boteco Brasil, produzida pelo chef em parceria com a promoter Licia Fabio para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A farra começa uma hora antes e termina uma hora depois da partida. O ingresso custa R$ 150 por pessoa. Além de incluir comida e bebida, a entrada garante adereços para reforçar a torcida. Saiba mais: (71) 3322-3520; 3797-7800.



Solar de casa nova no Rio Vermelho

Depois de agradar o paladar de baianos e turistas no Solar do Unhão e Palacete das Artes, a chef Andréa Nascimento começa a comandar as panelas da terceira unidade de seu restaurante em Salvador. A casa, que agora se chama apenas Solar, já está funcionando em esquema de soft open na Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho. Ao lado da sócia Maíra D'Oliveira, a chef continua apostando em um menu contemporâneo com ingredientes regionais. Anote o telefone: (71) 3012-9360.



Promoção de Copa

Até 5 de julho, quem comprar acima de R$ 150 mais dois packs de cerveja Budweiser ganha um balde para gelar bebidas. A promoção é da Perini, que espera marcar presença na mesa das torcidas nesta Copa.



Concurso de cerveja

Estão abertas até amanhã as inscrições para o 5º Concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn, que elege as melhores cervejas produzidas por cervejeiros caseiros. Mais em www.mestrecervejeiroeisenbahn.com.br.



Nossa Senhora! em novo endereço

Feijoada abençoada! É com este nome que o chef Murilo Brocchini inicia os trabalhos de sábado no novo endereço do restaurante Nossa Senhora!. Recém-inaugurado na Avenida Oceânica, na Barra, a casa aguarda os clientes oferecendo buffet livre, caipirinha e sobremesa, a partir das 11 horas. O "combo" custa R$ 39,90 por pessoa. Ao longo da semana, o chef segue servindo belisquetes, pratos individuais ou para dois, no happy hour ou jantar. Telefone: (71) 3042-3204.

