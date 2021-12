Mesa posta: paleta mexicana em novos sabores

Trufa de Maracujá e Torta de Limão são os dois novos sabores lançados pela Monterrey. Custam R$ 10 cada e são encontrados nos pontos de vendas da marca baiana em todo o Brasil

Menu executivo

O Spoleto agora tem as Delícias do Dia, com pratos diferentes ao longo da semana. A lista começa pelo Segunda Verde, com mix de folhas e penne integral. De segunda a sexta, a partir de R$ 17,90.

ABC da Gastronomia molecular em curso

Foi transferido para os dias 31 de julho e 1º de agosto o curso básico de gastronomia molecular do Atelier Gastronômico Flávia Rivera. A proposta é apresentar novas tendências, mostrando como utilizar as técnicas para solucionar problemas de uma cozinha tradicional. Com três horas de duração, o curso será ministrado pelo brasiliense Kaká Silva, antropólogo e chef de cozinha, fundador do GastronomyLab. A inscrição custa R$ 300. Saiba mais: 3346-4600.

Cervejas com sabores brasileiros

Ingredientes inusitados foram selecionados pela Bohemia para criar suas três novas cervejas. Bela Rosa, uma witbier com pimenta-rosa, traz a proposta de uma bebida refrescante, mais cítrica e aromática. Jabutipa, uma IPA lupulada e amarga, carrega o leve dulçor da jabuticaba. Já a Caá-Yari é uma Belgian Blonde Ale encorpada com uma pitada da erva mate. Elas podem ser encontradas em garrafas de 300ml e 600ml, no emporiodacerveja.com.br

Workshop ensina a fazer cerveja

Quem quiser aprender a produzir cerveja artesanalmente pode se inscrever para o workshop que a Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia - ACervA Baiana realiza sábado, das 9 às 17 horas, no Ciranda Café, Cultura e Artes (Rio Vermelho). Dividido em parte teórica e prática, o programa inclui a brasagem (cozimento do malte) em equipe, degustação de cervejas especiais e almoço. Inscrições no site www.acervabaiana.com. br. Informações, 3012-3963.

