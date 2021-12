Mesa posta: Outback no Rally dos Sertões

A Outback irá levar um cliente para o 23ª Rally dos Sertões, em agosto. Para participar, é preciso publicar no Instagram uma foto no estilo "Momentos de Aventura" e inserir a hashtag #RallyOutback.

Special Week

O restaurante Gattai promove mais uma temporada do "Gattai Special Week", com menu de entrada, prato principal e sobremesa por R$ 39,90. A ação vai até dia 27, somente no horário do almoço.

Sopa de hotel

Segue até dia 31 o Festival de Caldos e Sopas do ibis. O evento acontece simultaneamente em todas as unidades do hotel no país, com toques regionais. Há opções de bufê ou menu à la carte, a partir de R$ 17.

Sexta Amarela

Amanhã, o Ciranda Café Cultura e Artes realiza mais uma edição de sua Sexta Amarela. A casa apresenta um cardápio especial, com uma releitura para os pratos que traduzem a história dos baianos.

