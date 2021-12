Mesa Posta: Oficinas infantis no Food Park

O próximo Food Park Salvador homenageia os pequenos com oficinas de bolo e cupcake realizadas pela Miluca, Perini e Bazar do Valter. De sábado a segunda, no Jardim dos Namorados, das 11 às 20h.

Copo de presente

No Dia das Crianças, os pequenos que forem fazer uma boquinha na rede Outback Steakhouse ganharão um copo com personagens temáticos da marca. A rede oferece, ainda, revista e aplicativo para incrementar a diversão.

Rodízio grátis

Em comemoração ao Dia das Crianças, a churrascaria Fogo de Chão oferece como cortesia um rodízio para crianças de até 13 anos que estiverem acompanhadas de um adulto. A promoção vale até dia 12.

Fábrica de Chocolate

Uma réplica da famosa Fábrica de Chocolates é um dos destaques da Feira da Criança, que começa nesta sexta-feira, 9, na AABB. Com a ajuda de uma nutricionista, as crianças vão fazer brigadeiro e fondue.

Barra Gourmet

La Lupa, Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Santo Pesce e Tokai participam do Festival de Sabores Barra Gourmet até dia 29, no shopping Barra. Cada casa oferece uma opção de almoço, de segunda a quinta, por R$ 34,90. No Tokai, a pedida é o Lampang.

Cortesia no almoço

Até segunda-feira, o almoço será gratuito para crianças de até 10 anos, no restaurante Perini da Graça. Para garantir a promoção, basta que o responsável pela criança imprima o voucher que estará disponível no site da loja: www.perini.com.br.

