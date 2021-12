Mesa Posta: Novo Beach Stop

Famoso por pratos como o pastel e a lasanha de camarão, o Beach Stop agora está no Shopping Paralela. É a 12ª unidade da casa, que aposta em petiscos de frutos do mar, carnes na chapa e pratos regionais.

Novidade na cozinha do Al Mare

O restaurante Al Mare agora está sob o comando de Vinicius Pena. Frutos do mar ao molho de crustáceos com risoto ao nero de sépia é o primeiro prato do cardápio que leva a assinatura do novo chef.

Oficina de Natal

Na próxima quarta, Flávia Rivera faz oficina de Natal em seu atelier. A chefe ensina a fazer pernil recheado com farofa de castanhas e arroz de tangerina com amêndoas. Ela convida o chef Paulo Lanna, que faz entrada e sobremesa. Inscrições pelo (71) 3346-4600.

Ceia do Amado

Patê de foie com calda de frutas vermelhas, bacalhau com natas e trilogia de chocolate com calda de café estão entre as opções que o Buffet Amado traz para o Natal. A ceia para 12 pessoas pode ser encomendada até dia 17 pelo buffet@amadobahia.com.br ou 3322-3520.

Mexicano e pizza

Comida mexicana combina com pizza? No Villa Cancun, sim. Às quartas e domingos, o restaurante promove um rodízio que passeia por pratos clássicos da culinária mexicana e vai até os sabores mais variados de pizza. A maratona de sabores sai por R$ 29,90 por pessoa.

Feijoada aos sábados

A Torre de Pizza avisa que começou sua temporada de feijoada. Todo sábado, das 11 às 16h, a matriz de Lauro de Freitas oferece o prato em buffet. Na Pituba, tem feijoada individual, servida em cumbucas.

