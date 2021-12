Mesa posta: Novidades Outback

Flatbread, aperitivo com cinco combinações diferentes de cobertura (R$ 37), e quatro sabores de milkshakes (R$ 12,50) são as novidades do happy hour no Outback. Segunda a sexta, das 18h às 20h

Aplicativo para pizza

A Torre de Pizza lançou um aplicativo para iPhones que pode ser baixado gratuitamente na AppStore. O dispositivo permite que o cliente realize seu pedido através da tela do celular e consulte a área de atendimento do delivery

Comida baiana

O Terra Brasil, no Salvador Shopping, oferece menu baiano do chef Richard James. Segunda é dia de cozido, terça de moqueca e quarta de maniçoba. Quinta é servida a feijoada e o caruru fecha a semana

