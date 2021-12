Mesa Posta: novidade no Al Mare

No dia 11, o chef Fabrício Lemos recebeu imprensa e convidados no Al Mare para apresentar novos pratos do cardápio do restaurante. O jantar foi preparado a partir de um mix de influências das culinárias espanhola, mediterrânea e baiana, e teve harmonização com vinhos da Vinissimo Importadora. Dentre os pratos que foram apresentados na noite, estavam o carpaccio de haddock com camarões e salmão defumado, a lagosta a pochê com arroz de polvo e aspargos e o ravioli de camarão com lagostins, campeão da noite

Itália no Marinata

No dia 13, a chef italiana Ivana Masiero assumiu a cozinha do Marinata, na Barra, para apresentar um cardápio especial que inclui pratos como ravioli de gorgonzola com pera e mel e costeleta de cordeiro

Outback presenteia

O Outback lançou uma novidade em sua página do Facebook: quem agendar um happy hour (de seg. a qui., das 18 às 20 horas) e convidar cinco amigos, ganha uma Bloomin' Onion, a cebola gigante (foto)

Amado D'Licia

No domingo, o restaurante Amado sedia o Feijão Amado D'Licia. As atrações são Magary Lord, Amanda Santiago, Reduto do Samba e Pra Casar. Os convites custam R$ 150 (feminino) e R$ 180 (masculino)

Cruzeiro de vinhos

Em abril, o navio Paul Gauguin parte para o Taiti e as Ilhas Sociedades em cruzeiro de degustação de vinhos da Long Shadows, que reúne adegas ultrapremium. Mais informações: reservas@qualitours.com.br

Concurso sommelier

Nos dias 8 e 9 do mês que vem, acontece o I Campeonato Brasileiro de Sommeliers de Cerveja do Brasil. Inscrições e mais informações disponíveis pelo e-mail contato@institutodacerveja.com.br

Almoço na Confraria

Localizado no Acupe de Brotas, o restaurante Confraria Mediterrâneo agora oferece almoço executivo. De terça a sábado, é possível saborear entrada, prato principal e sobremesa pelo preço de R$ 34,90

