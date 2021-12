Mesa posta: Menu mais leve com receitas 'fit'

O Restaurante Madero agora tem cardápio FIT. São dez novas receitas com pegada mais saudável, incluindo cheesebúrgueres, saladas funcionais, massa integral e prato à base de peixe

Seminário realiza inscrições até esta quinta-feira, 12

Encerram nesta quinta, 12, as inscrições para o I Seminário de Tendências Gastronômicas (Setega), promovido por alunos de Gestão de Eventos da Unifacs. O evento está marcado para sábado, no auditório do Campus Professor Barros, na Paralela, a partir das 8h. As palestras, mesas e oficinas serão comandadas por chefs como Tereza Paim, Fabrício Lemos, Beto Pimentel, Charles Silva e Clodomiro Tavares. As inscrições devem ser feitas no site www.bauu.com.br

Paleta sob medida

Para atender aos clientes que preferem não exagerar na dose, a Los Paleteros lançou a linha XS, que traz paletas mexicanas agora também em tamanho 30% menor. A novidade está disponível em sabores como Doce de Leite, Romeu & Julieta e Paçoca

Menu infantil

Atento ao paladar das crianças, o restaurante Pobre Juan lança seu novo menu Kids, tendo a carne como estrela. Entre os destaques está o Filet Maluquinho, que traz o filet mignon acompanhado de arroz branco com ovos mexidos, batata palha e fritas.

Bueno Wines

Dia 19, o apresentador Galvão Bueno estará em Salvador para bater um papo com clientes e jornalistas, na Paula Gaya Enoteca. A loja da Ladeira da Barra representa com exclusividade na Bahia e Sergipe uma linha de produtos de sua vinícola, a Bueno Wines.

Cardápio especial para a alta estação

O restaurante La Pasta Gialla, na Pituba, antecipa sua temporada de verão com o lançamento de um menu especial. A partir de quarta-feira, dia 18, a casa oferece aos clientes um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 52. Entre as opções estão salmão envolto em Parma (foto) com risoto de alho poro e açafrão, para o prato principal. A promoção vale somente para a hora do jantar, até 5 de dezembro, mediante reserva.

Para comemorar

Para comemorar seus 51 anos de fundação, a Perini realiza, até hoje, uma série de promoções especiais. A campanha, batizada de "Days Off Especial", oferece aos clientes descontos de até 50%. Peixes e vinhos fazem parte do mix de produtos.

