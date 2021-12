Mesa posta: Menu do Paris 6 em Praia do Forte

A partir desta quinta, 4, até o dia 14, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte recebe menu do bistrô Paris 6, assinado por Isaac Azar, nos almoços servidos no restaurante À Sombra do Coqueiral.

Viagem à Espanha

O restaurante Pobre Juan está sorteando uma viagem para a Espanha. Para concorrer, é preciso postar uma foto do menu de Dia dos Namorados com a hashtag #namorandonopobrejuan. Até dia 12.

Paleteros de novo

A partir desta sexta-feira, 5, a Los Paleteros passa a contar com mais uma novidade em seu mix de produtos, a paleta Coco & Brigadeiro Cremoso. A marca também aposta no relançamento do sabor Pistache.

adblock ativo