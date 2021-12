Mesa posta: Mais paleta em Salvador

Salvador ganhará a primeira franquia no Nordeste da Los Paleteros, rede pioneira em franquias de paletas mexicanas no país. A inauguração da loja baiana está confirmada para sexta-feira, 13, na Barra.

Feijão de Alaíde

A 11ª Quitanda do saber: a culinária afro-brasileira de Alaíde do Feijão será neste sábado, 14h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho. A camisa custa R$ 70, com direito a bebida, comida e samba.

Aulas de confeitaria

A chef Renata Nunes está com inscrições abertas para novos cursos. Bolos caseiros é o tema da próxima aula, marcada para terça. O calendário segue até 22 de abril. Saiba mais: cakesrenatanunes.com.br

