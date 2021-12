Mesa Posta: Mais de 30 opções de sabores no menu da Freddo

Freddo no Barra

Mais de 30 opções de sabores fazem parte do menu da Freddo, rede de sorveterias argentina recém-inaugurada no Shopping Barra. Além dos sorvetes, a casa oferece opções de cafés quentes e gelados, mix de salgados, sanduíches, sundaes e sobremesas.

Bacalhau de Páscoa



Hoje é dia de degustação de receita com bacalhau na Perini da Pituba. As sessões seguem até dia 28, sob o comando do chef Domenico Sena, que aproveita pra dar dicas de pratos para o almoço de Páscoa. Informações sobre locais e horários pelo (71) 2108-0008.

Executivo no 496



Filé de Peixe grelhado com risoto de limão siciliano, alho crocante e pesto de coentro estão entre as opções do almoço executivo lançado pelo restaurante 496. O menu tem entrada, prato principal e sobremesa por R$ 39,90.

Comida africana



Seguem até amanhã as inscrições para as oficinas gratuitas de gastronomia africana da Casa do Benin. As aulas serão ministradas por Ana Célia Batista, do restaurante Zanzibar, e Angélica Moreira, do projeto Ajeum da Diáspora. Saiba mais pelo 3241-5679.

