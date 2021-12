Mesa posta: Lagosta é destaque às terças em restaurante

O 33 Restaurante (Salvador Shopping) promove, toda semana, a Terça da Lagosta. Neste dia, no horário do almoço, o crustáceo é oferecido como destaque do bufê. A refeição custa R$ 59,90.

Cardápio para o público infantil

O Ciranda Café, Cultura e Artes, no Rio Vermelho, está lançando um cardápio voltado para o público infantil. Uma das opções é isca de filé de frango ou filé mignon, acompanhada de arroz e feijão com batatas rústicas ou legumes grelhados. Outra alternativa é uma massa, penne ou fettuccine, com molho ao suco de manjericão ou branco com espinafre. Os dois pratos, tanto no sabor quanto na montagem, foram criados com base no gosto das crianças.

Restaurante comemora o Dia da Pizza

Amanhã, dia 10 de julho, será celebrado o Dia da Pizza, mas durante todo o mês o restaurante Torre de Pizza irá comemorar com uma promoção em suas quatro unidades (Lauro de Freitas, Guarajuba, Buraquinho e Pituba). Quem pedir uma pizza grande de qualquer sabor vai ganhar na hora outra pizza doce de tamanho pequeno como sobremesa. Entre os destaques da casa estão as pizzas Gentilezza, Delizia e Francesca. A promoção é válida de segunda a quinta-feira também pelo delivery, sempre a partir das 19h.

Promoção traz três versões de lasanha

O restaurante La Pasta Gialla, na Pituba, adicionou no cardápio três versões diferentes de lasanha. Para lançar as novidades, o chef Sergio Arno preparou uma promoção. Os pratos serão vendidos em duas porções acompanhadas por uma garrafa de vinho devidamente harmonizada com a opção escolhida. A oferta vai até o dia 23 de setembro.

Cerveja artesanal no Vale do Capão

A produção artesanal de cerveja na Chapada Diamantina vem ganhando muitos adeptos. Um deles, o soteropolitano Fabio Gonzalez, é destaque na região, com a cerveja Cavalo do Cão, do Vale do Capão. Atualmente o cervejeiro produz três estilos da bebida: a de trigo, frutada e refrescante; a imperial stout (escura) e a pilsen (clara).

Café da manhã e almoço para os pais

O Hotel Deville (Itapuã) homenageia os pais com duas promoções no dia 9 de agosto: o buffet de café da manhã, servido das 6 às 10 horas, custará R$ 40 (mais 10% de taxas), por pessoa. Já o menu do almoço, grande atração do dia, terá inspiração na culinária italiana e será servido do meio-dia às 16 horas. Reservas: (71) 2106-8500.

adblock ativo