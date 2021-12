Mesa Posta: Hamburgueria

Após atender muita gente em casa, a chef Carla Marzolla cedeu aos pedidos e vai transformar a Carlota Hamburgueria num restaurante a partir de dezembro, na Pituba. A “gastronomia de afeto”, que era a alma do seu negócio, será mantida. Entrarão como sócios a irmã e nutricionista Renata Marzolla, a publicitária Nathalia Dantas Moraes e o sommelier Nelson Souza.

Desconto

O Outback lança o Aussie Time, um horário especial em que os clientes poderão aproveitar benefícios exclusivos. Até 22 de dezembro, de segunda a quinta-feira (exceto feriados), das 15h às 18h, os clientes terão 50% de desconto sobre o preço do cardápio em qualquer bebida alcoólica – com exceção das cervejas importadas –, garrafas de vinhos e destilados. Outra novidade é a possibilidade de reservar mesa.

Mestre-Cervejeiro

Salvador já tem a sua franquia da rede Mestre-Cervejeiro.com, de cervejas artesanais. Instalada na Rua Almirante Carlos Paraguassú de Sá, 36 - Loja 4, na Pituba, a casa conta com deck externo para degustação e oferece mais de 100 rótulos, com destaque para Mestre-Cervejeiro.com Double IPA (Porto Alegre/RS), Morada (Curitiba/PR), Founders (EUA) e Der Hirschbräu (Alemanha). Os interessados podem também adquirir camisetas da marca, kits cervejeiros, taças, copos e petiscos gourmet.

Sabor portenho

Considerada a cidade mais europeia da América Latina, Buenos Aires é um destino que se presta a mil e uma experiências. Pensando nisso, a Visual Turismo propõe explorar duas das suas principais singularidades: o tango e a gastronomia. Com saídas até 26 de fevereiro de 2017, o roteiro Tango em Buenos Aires El Viejo Almacén é indicado para quem busca uma viagem curta, mas intensa. O pacote inclui, além dos bilhetes aéreos e traslados de e para o aeroporto, três noites de hospedagem com café da manhã incluído, e um passeio panorâmico pela capital com guia que fala espanhol. O ponto alto da viagem é o jantar com show de tango na mítica tangueria El Viejo Almacén, que funciona desde 1969, no bairro histórico de San Telmo.

