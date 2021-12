Mesa posta: guloseimas light e sem glúten

A Granulado agora oferece uma linha para quem não quer fugir da dieta. Entre as novidades, estão bolinhos light e sem glúten, com cobertura de chocolate 70%, limão siciliano ou Romeu e Julieta

Culinária ayurvédica

A terapeuta Laura Pires lança o livro O Sabor da Harmonia, dia 27, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Dias 29 e 30, ela ministra workshop de culinária ayurvédica no restaurante Ciranda Café.

Executivo no Solar

Começou esta semana o almoço executivo do restaurante Solar, em seus três endereços: Rio Vermelho, Graça e Solar do Unhão. De terça a quinta, entrada, prato principal e sobremesa saem por R$ 39,90.

Comida de feira no almoço executivo

Esta quinta-feira, 20, é de dia de comer maxixada com arroz e bife de caldo com batatas, feijão e arroz no Dona Mariquita. Os pratos integram o menu de comida de feira que o restaurante está oferecendo de terça a sexta-feira, sempre na hora do almoço. Tropeiro com picanha suína, quiabada, cozido, moqueca de miolo, moqueca de sarnambi e escondidinho de carne de panela também estão entre os pratos escolhidos para o cardápio, que muda a cada dia e custa de R$ 5 a R$ 15 por pessoa.

Santa Terça

A Caatinga inspira o menu criado pelo chef Jadson Nunes para o primeiro jantar harmonizado do projeto Santa Terça, dia 25, no restaurante Santo Pesce. O menu será acompanhado de vinhos da Gaya Importadora.

Do copo ao prato

A Brewer Chef criou uma linha de molhos (ketchup, mostarda, barbecue e picante) à base de ingredientes da cerveja. A produção é assinada pela chef Natália Rios e o mestre cervejeiro Eduardo Marques.

Evento de cervejeiros

O hotel Deville Prime recebe, quinta, 20, e sexta, 21, o nono Encontro Nacional das Acervas (Associação dos Cervejeiros Caseiros Artesanais do Brasil), que reúne participantes de várias regiões do Brasil e do mundo.

