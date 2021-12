Mesa posta: Gnocchi da Fortuna com sobremesa

O Gnocchi da Fortuna ganha novo sabor no La Pasta Gialla, que presenteia os clientes com uma sobremesa a cada pedido do prato. A promoção vale o ano todo, todo dia 29, como manda a tradição.

Picadinho no Iaô

O chef Carlos Ribeiro, do badalado restaurante Na Cozinha, de São Paulo, participa da programação do Mercado Iaô neste domingo, na Ribeira. Ele dá aula do seu famoso picadinho, às 17h, com entrada franca.

28 anos de Ramma

A empresária Marina Neves recebeu convidados, ontem, para comemorar os 28 anos do Ramma da Barra, especializado em comida natural. Ela comandou aula-show ao lado do chef da casa, Eduardo Toledo.

Rosé Glamour

Segue até dia 20 o festival de frutos do mar do Gattai, agora com um atrativo a mais. Quem escolher um dos pratos do menu especial pode adquirir o espumante Rosé Glamour a preço promocional.

