Mesa posta: Food Park ganha nova edição no fim de semana

O Food Park Salvador volta a ocupar o estacionamento em frente ao Colégio Isba, em Ondina, neste fim de semana, das 11h às 20h. Em sua segunda edição, o evento apresenta 14 food trucks em nova estrutura.

Os estreantes desta edição são: Chico Paca (Pizzas e Lasanhas), Degusta (Dobradinha, Sarapatel e Escondidinho), Daitan (Crepes) e Sertão Gourmet (Tapiocas e Arrumadinhos).

Guerrilha Truck (chef Gabriel Lobo), Leka Food Truck (Leka Hattori), Coxa Coxinha (coxinhas das tradicionais às mais inusitadas), Spacca Burguer (clássicos como a Ceasar Salad dentro de um sanduíche), Sushi Trucks (yakissobas e temakis), NaLarica (hambúrgueres artesanais com elementos regionais), Qu4tro Rodas (massas e escondidinhos), Pahua (boteco móvel, com pastéis e sanduíches), Subtruck (sanduíches com vegetais orgânicos) e Black Pepper (hamburgueria) também marcaram presença no evento.

Azeite e cerveja

O sommelier espanhol Eduardo Tapia, da equipe da Paula Gaya Enoteca, ministra palestra sobre azeites, hoje, às 19h, na praça central do shopping Bela Vista. Amanhã, no mesmo horário, Tapia comanda bate-papo sobre cervejas.

Feijoada carioca

A feijoada agora faz parte do menu fixo do restaurante Ferraz, em formato de buffet. Preparada pela nova chef da casa, Leila Marcondes Ferraz, é servida sábado e domingo, das 12 às 17h por R$ 54 (homem) e R$ 48 (mulher).

Foco na comida

A convite do chef Alicio Charoth, o fotógrafo Henrique Ferrera, especializado em fotos para publicidade, ministra nos dias 21 e 22 o workshop Fotografia de Gastronomia, na Oxum Casa de Arte. Informações: (71) 9329-6389.

